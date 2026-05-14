«Эдмонтон», вероятно, скоро расторгнет контракт с главным тренером Ноблохом — Марк Спектор

«Эдмонтон Ойлерз», вероятно, в скором времени расторгнет контракт с главным тренером Крисом Ноблохом. Об этом сообщает журналист Sportsnet Марк Спектор.

«По состоянию на данный момент — 11:37 утра — Крис Ноблох не был уволен из «Эдмонтон Ойлерз». Мы ожидаем, что это всё же произойдёт», — написал Спектор на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что Ноблох работает с канадским клубом с 2023 года.

Напомним, 1 мая «Эдмонтон» проиграл шестой матч серии Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» (2-4) и завершил сезон.

Ранее нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о травме канадского капитана команды Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ.

