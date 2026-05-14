«Трактор» объявил о договорённости с главным тренером Скоттом Гордоном. Ожидается, что соглашение с американским специалистом будет рассчитано на один год.

«По Скотту Гордону у нас изначально была только положительная обратная связь — как от североамериканских коллег, так и хоккеистов, с которыми ему приходилось взаимодействовать. Все отмечали его высокую организованность и культуру в построении ключевых командных процессов: быта, тренировок, подготовке к матчам и отношений с коллективом.

Резюме Скотта даёт нам полную картину профессиональных возможностей. Помимо 16 сезонов работы главным тренером в клубах и сборной США, он много лет ассистировал ведущим специалистам НХЛ, отвечая за множество локальных аспектов: большинство, меньшинство, анализ, а также индивидуальное развитие игроков. Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. В ежедневных разговорах о Челябинске и «Тракторе» Скотт неоднократно подчёркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба. Мы уверены в его человеческих качествах и уже вместе начали большую работу», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Тренерская карьера Скотта Гордона:

«Атланта Найтс» / IHL (1994-1996 – ассистент, главный тренер);

«Квебек Рафалс» / IHL (1996/1997 – ассистент, главный тренер);

«Роанок Экспресс» / ECHL (1998-2000 – главный тренер);

«Провиденс Брюинз» / AHL (2000-2003 – ассистент, 2003-2008 – главный тренер);

«Нью-Йорк Айлендерс» / NHL (2008-2011 – главный тренер);

Сборная США (2008-2010, 2016, 2023 – ассистент, 2010-2012 – главный тренер);

«Торонто Мэйпл Лифс» / NHL (2011-2014 – ассистент);

«Лихай Вэлли Фэнтомс» / AHL (2015-2021 – главный тренер);

«Филадельфия Флайерз» / NHL (2018/2019 – исполняющий обязанности главного тренера);

«Сан-Хосе Шаркс» / NHL (2022-2024 – ассистент);

«Янгстаун Фэнтомс» / USHL (2024/2025 – ассистент);

«Ватерлоо Блэк Хоукс» / USHL (2025/2026 – главный тренер).

Достижения Скотта Гордона:

Участник Матча звёзд АХЛ (2008);

Тренер года в АХЛ (2008);

Серебряный призёр Олимпиады (2010).