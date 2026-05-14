Хартли: Миллер — Лямкин — лучшая пара защитников КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после крупного поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:5, 1-1) оценил игру защитников казанского клуба Митчелла Миллера и Никиты Лямкина.

– Как сдерживать защитников соперника?

– Миллер – игрок мирового уровня. У них с Лямкиным, вероятно, лучшая пара защитников КХЛ. Оба здорово двигаются, хорошо видят площадку, здорово держат шайбу. Будем анализировать, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Плей-офф КХЛ проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.