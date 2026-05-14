Хартли: Миллер — Лямкин — лучшая пара защитников КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после крупного поражения во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:5, 1-1) оценил игру защитников казанского клуба Митчелла Миллера и Никиты Лямкина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    

– Как сдерживать защитников соперника?
– Миллер – игрок мирового уровня. У них с Лямкиным, вероятно, лучшая пара защитников КХЛ. Оба здорово двигаются, хорошо видят площадку, здорово держат шайбу. Будем анализировать, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Плей-офф КХЛ проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.

