«Если уж проигрывать, то лучше этим ребятам». Хьюз — о вылете «Миннесоты» от «Колорадо»

Защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз высказался о поражении в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Это обидно. Я люблю этих ребят. Люблю тренерский штаб. Всю организацию. Да, это действительно обидно. Мне казалось, что у нас очень хорошая команда.

Никогда не знаешь, чего ждать от этих ребят. Но если уж проигрывать, то лучше этим ребятам. Они лучшие. Обладатели Президентского Кубка. Так что да, сейчас мне обидно, потому что я чувствую, что у нас была по-настоящему отличная команда», — приводит слова Хьюза журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» победил в серии со счётом 4-1.