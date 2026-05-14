Кутюрье: в следующем сезоне Мичков будет очень мотивирован доказать, что все неправы

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье высказался об игре российского нападающего команды Матвея Мичкова.

«Не скажу, что ему комфортно, но он уже лучше разговаривает по-английски. Коммуницировать он стал чуть лучше.

Матвей всё ещё молод. У него огромный потенциал. Это только его второй сезон в НХЛ. Уверен, что он сделает выводы из этого сезона. Зная его, зная его характер, уверен, что в следующем сезоне он будет очень мотивирован доказать, что все неправы», – приводит слова Кутюрье The Athletic.

В нынешнем сезоне Мичков набрал 51 (20+31) очко в 81 игре, в девяти матчах плей-офф Кубка Стэнли отдав лишь один голевой пас.