«Эмоций много, желания много, но ничего не вышло». Плющев — о поражении «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подвёл итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс» (1:5, 1-1).

«Могу отметить организационную игру «Ак Барса». Они достаточно аккуратно действовали в обороне, реализовывали свои моменты — заслуженная победа. Миллер провёл суперматч. У «Локомотива» же мало что получилось: эмоций много, желания много, но ничего из этого не вышло. Ожидания от третьей и четвёртой игры? Думаю, казанцы у себя дома могут порадовать своих болельщиков, выиграв оба матча», — приводят слова Плющева «Известия».

Плей-офф КХЛ проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.