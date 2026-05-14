Защитник «Вегаса» Макнэбб дисквалифицирован на одну игру за нанесение травмы Пилингу

Защитник «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб получил одноматчевую дисквалификацию, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче серии Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» 35-летний игрок обороны жёстко сыграл у борта против форварда «уток» Райана Пилинга, нанёс последнему травму и получил 5+10 минут штрафа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем плей-офф Макнэбб провёл 11 матчей, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

В пятом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (ОТ). Счёт в серии — 3-2 в пользу «золотых рыцарей».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
13 мая 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 12:36 (pp)     1:1 Дорофеев (Гертл, Айкел) – 16:13 (pp)     2:1 Гертл (Саад, Андерссон) – 44:48     2:2 Целльвегер (Готье, Мактавиш) – 56:55     3:2 Дорофеев (Айкел) – 64:10    
