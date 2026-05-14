Главный тренер «Эдмонтона» заявил, что Коннор Макдэвид ничего не выиграет с клубом

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох заявил, что капитан команды Коннор Макдэвид ничего не выиграет с канадским клубом. Слова специалиста приводит издание Breaking News 911 на своей странице в социальной сети Х.

«Сообщается, что во время своей последней встречи с владельцами и руководством клуба Крис Ноблох покинул её с чётким заявлением: «Коннор здесь не выиграет, этой команде нужна серьёзная перезагрузка», — сказано в сообщении издания.

Напомним, 1 мая «Эдмонтон» проиграл шестой матч серии Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» (2-4) и завершил сезон. По словам журналиста Sportsnet Марка Спектора команда в скором времени, вероятно, уволит Криса Ноблоха.