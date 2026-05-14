КХЛ представила номинантов на приз «Лучший вратарь»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь» сезона.

В список вошли Семён Вязовой из «Салавата Юлаева», Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда».

23-летний Вязовой провёл 53 игры, где одержал 27 побед с 93,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,13. 26-летний Исаев в 56 матчах одержал 30 побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,89. 30-летний Серебряков одержал 35 побед в 54 встречах. На его счету 91,1% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,14.

В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 28 мая 2026 года, где и будет объявлен победитель в данной и не только номинации.

