Защитник «Айлендерс» Шефер стал самым молодым обладателем «Колдера», обойдя Маккиннона

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал самым молодым обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шеферу на момент окончания регулярного сезона было 18 лет 223 дня. Это на один день меньше, чем у лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который выиграл «Колдер» в возрасте 18 лет 224 дня.

В текущем сезоне Шефер стал лидером среди всех новичков по среднему игровому времени на льду (24.41), разделил первое место по забитым голам (23) и был третьим по набранным очкам (59), сыграв во всех 82 играх. Ранее Шефер установил рекорд лиги по количеству очков, набранных 18-летним защитником, повторил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых защитником-новичком за один сезон.