Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было очень больно». Вратарь «Миннесоты» Валльстедт — о чувствах после гола Маккиннона

«Это было очень больно». Вратарь «Миннесоты» Валльстедт — о чувствах после гола Маккиннона
Комментарии

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт высказался о заброшенной шайбе лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, которой форвард сравнял счёт в конце третьего периода матча Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Очевидно, что это было очень больно. Я ещё не смотрел повтор, но мне показалось, что я был в хорошей позиции и правильно оценил ситуацию. Может быть, я был немного пассивен или слишком быстро упал на колени. Я думаю, что в целом я бы справился с этим броском, но не сегодня. Сегодня он забил. Это меня очень расстроило», — приводит слова Валльстедта журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

«Колорадо» в пятом матче победил «Миннесоту» со счётом 4:3 ОТ и выиграл серию со счётом 4-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сумасшествие в НХЛ! «Колорадо» вытащил матч с 0:3, отправив команду Капризова в отпуск
Сумасшествие в НХЛ! «Колорадо» вытащил матч с 0:3, отправив команду Капризова в отпуск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android