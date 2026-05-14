«Это было очень больно». Вратарь «Миннесоты» Валльстедт — о чувствах после гола Маккиннона

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт высказался о заброшенной шайбе лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, которой форвард сравнял счёт в конце третьего периода матча Кубка Стэнли.
«Очевидно, что это было очень больно. Я ещё не смотрел повтор, но мне показалось, что я был в хорошей позиции и правильно оценил ситуацию. Может быть, я был немного пассивен или слишком быстро упал на колени. Я думаю, что в целом я бы справился с этим броском, но не сегодня. Сегодня он забил. Это меня очень расстроило», — приводит слова Валльстедта журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.
«Колорадо» в пятом матче победил «Миннесоту» со счётом 4:3 ОТ и выиграл серию со счётом 4-1.
- 14 мая 2026
