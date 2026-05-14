Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз установил уникальный рекорд в НХЛ

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз стал обладателем уникального рекорда в Национальной хоккейной лиге. Он стал первым игроком в истории, кто отдавал как минимум 10 голевых передач в каждом из его первых трёх розыгрышей плей-офф. Ранее ни у одного игрока лиги не было и двух подобных сезонов в Кубке Стэнли. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, дебютный розыгрыш в плей-офф у Хьюза пришёлся на «Ванкувер Кэнакс». В 2020 году он отдал 14 передач. Во втором розыгрыше Кубка Стэнли Куинн отдал 10 передач в 2024 году за канадский клуб.

Текущий плей-офф Хьюз завершил с 11 результативными передачами и вместе с Кириллом Капризовым повторил рекорд «Миннесоты» по данному показателю.