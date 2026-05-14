Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз установил уникальный рекорд в НХЛ

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз установил уникальный рекорд в НХЛ
Комментарии

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз стал обладателем уникального рекорда в Национальной хоккейной лиге. Он стал первым игроком в истории, кто отдавал как минимум 10 голевых передач в каждом из его первых трёх розыгрышей плей-офф. Ранее ни у одного игрока лиги не было и двух подобных сезонов в Кубке Стэнли. Об этом сообщает журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, дебютный розыгрыш в плей-офф у Хьюза пришёлся на «Ванкувер Кэнакс». В 2020 году он отдал 14 передач. Во втором розыгрыше Кубка Стэнли Куинн отдал 10 передач в 2024 году за канадский клуб.

Текущий плей-офф Хьюз завершил с 11 результативными передачами и вместе с Кириллом Капризовым повторил рекорд «Миннесоты» по данному показателю.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Капризов и Хьюз повторили клубный рекорд «Миннесоты» по передачам в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android