Лямкин: Радулов понимал, на кого лезет, хотел «выключить» Миллера из игры — не позволим

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о хет-трике игрока обороны казанского клуба Митчелла Миллера во втором матче финальной серии с «Локомотивом» (5:1, 1-1) и прокомментировал потасовку с форвардом ярославского клуба Александром Радуловым.

– Митчелл Миллер оформил хет-трик. Как вы его прокачиваете от игры к игре?

– Его прокачивать не надо, он большой мастер. Ему уже в Америке последний iOS установили (улыбается).

Мы понимаем, что «Локомотив» достаточно низко играет. Общаемся с ребятами, объясняем, что нужно играть через защитников. Мы с Митчеллом много катаемся по синей линии, чтобы запутать нападающих. Если играть прямолинейно, то, конечно, тяжело – там ребята обученные, все знают, сколько Никитин до этого выстраивал систему, знаем, что у Боба Хартли серьёзная система. Каждый должен на своём месте играть, поэтому нужно что-то придумывать в атаке, чтобы создавать моменты.

– Вы сегодня побежали защищать Миллера, порез из-за той потасовки?

– Да, там чуть-чуть Саня Радулов чуть-чуть «засунул». Я старался в драку не вмешиваться, чтобы удаление не получить. Своего партнёра никогда в обиду не дадим. Плюс тем более это Митч, Саня понимал, на кого он лезет. Хотел его «выключить» из игры – не позволим, — цитирует Лямкина сайт «Ак Барса».