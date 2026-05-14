Фетисов: пусть Демидов не расстраивается, «Колдер» не даёт ему никаких привилегий

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал тот факт, что российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов не завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. Обладателем приза стал канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

«Колдер Трофи» вручается одному игроку, а в Зал хоккейной славы принимают три-четыре. Пусть Демидов не расстраивается. Понятно, что он неплохо провёл сезон, оправдал надежды. Но тот же «Колдер Трофи» не даёт ему никаких привилегий — пускай тренируется как следует, относится к игре как настоящий профессионал. За этот сезон он много что для себя почерпнул, увидел, что надо делать, чтобы выигрывать «Харт Трофи», Кубок Стэнли. Он молодец», — приводит слова Фетисова ТАСС.