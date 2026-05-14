«Амур» начал сбор средств для помощи экс‑голкиперу команды Алексею Мурыгину

Хабаровский «Амур» объявил о сборе пожертвований в помощь бывшему голкиперу команды Алексею Мурыгину.

В 2019 году у Мурыгина был выявлен высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он смог возобновить карьеру.

«Друзья, все мы знаем Алексея Мурыгина как земляка, нашего воспитанника, сильного спортсмена, радовавшего нас своей игрой. Но сейчас соперник оказался сильнее, чем на льду. Вместо тренировок и работы — химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь», — говорится в заявлении пресс‑служба «Амура».

В КХЛ голкипер выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Авангард», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Куньлунь», он завершил карьеру в 2023 году.