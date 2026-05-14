Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион Светлов рассказал, в чём проблема «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион Светлов рассказал, в чём проблема «Локомотива» в финале Кубка Гагарина
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал о проблеме «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-1).

— В чём проблема Ярославля?
— «Локомотив» доминировал в сериях со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» не только в скорости, но и физически, ведь Ярославль – ровная, быстрая и габаритная команда. С середины серии с «Авангардом», когда лидеры Омска не выдержали игры в три звена и подсели функционально, мы вновь увидели это доминирование в исполнении «Локомотива».

Но «Ак Барс» — первый соперник в этом плей-офф, который не уступает чемпиону ни в скоростной агрессии, ни в габаритах. Во второй игре это бросалось в глаза.

Плюс тянутся из прошлого прежние проблемы «Локомотива». Трудно поверить, что Ярославль играет в финале чуть ли не с нулевой реализацией большинства. Ну и 22 потери во второй игре финала – это приговор чемпиону, с такими показателями матчи не выигрываются, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Ак Барс» растоптал «Локомотив» в гостях! У защитника из США — хет-трик
Видео
«Ак Барс» растоптал «Локомотив» в гостях! У защитника из США — хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android