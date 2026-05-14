Роман Ротенберг и президент «Локомотива-Кубань» произвели вбрасывание на Кубке Третьяка

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев провели стартовое вбрасывание на Кубке Третьяка перед матчем «Красная Машина Юниор» – «Сочи».

Хоккеисты красногорского клуба разгромили сверстников из Сочи со счётом 12:4. Одну из шайб забросил 10-летний нападающий Роман Ротенберг, хет-трик оформил Артём Зверев, а Семён Михалёв, Артём Холзаков и Богдан Черников по одному разу поразили ворота соперника. У «Сочи» отличились Максим Обжерин, Азамат Валиев, Владимир Курнасов и Кирилл Нефедов.

«Сегодня вместе с президентом ПБК «Локомотив-Кубань» и федерации баскетбола Краснодарского Края Андреем Ведищевым провели стартовое вбрасывание на Кубке Третьяка перед матчем «Красная Машина Юниор» – «Сочи».

Спасибо Андрею Владимировичу за визит, внимание к детскому спорту и поддержку таких важных турниров. Для ребят это всегда особенные эмоции и дополнительная мотивация. С удовольствием принял приглашение побывать на баскетболе. Уверен, такие встречи и обмен опытом между разными видами спорта всегда идут на пользу и помогают двигаться вперёд», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.