Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник ЦСКА Рой заявил, что находится в процессе получения российского гражданства

Защитник ЦСКА Рой заявил, что находится в процессе получения российского гражданства
Комментарии

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил, что находится в процессе получения российского гражданства, и рассказал, что учит русский язык.

— Помню, ты говорил, что хочешь получить российское гражданство. Есть ли какие-то новости по этому вопросу?
— Да, я в процессе. Но больше пока не могу ничего сказать. У меня пока нет достаточной информации, но я в процессе получения гражданства. Я стараюсь учить русский язык. У меня здесь жена и ребёнок. Скоро будет второй. Надеюсь, в будущем я получу гражданство и стану россиянином.

Мне очень нравится страна, культура. Я здесь уже четыре сезона. Здесь моя жена, ребёнок. И я чувствую, что всё больше и больше становлюсь частью местной культуры. Получается так, что я провожу в России даже большую часть летнего периода, когда идёт межсезонье. Поэтому да, всё в процессе, — цитирует Роя Legalbet.

Материалы по теме
«Контуры этого ЦСКА мы уже видим». Откровенный разговор с Никитиным
Эксклюзив
«Контуры этого ЦСКА мы уже видим». Откровенный разговор с Никитиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android