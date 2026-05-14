Защитник ЦСКА Рой заявил, что находится в процессе получения российского гражданства

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил, что находится в процессе получения российского гражданства, и рассказал, что учит русский язык.

— Помню, ты говорил, что хочешь получить российское гражданство. Есть ли какие-то новости по этому вопросу?

— Да, я в процессе. Но больше пока не могу ничего сказать. У меня пока нет достаточной информации, но я в процессе получения гражданства. Я стараюсь учить русский язык. У меня здесь жена и ребёнок. Скоро будет второй. Надеюсь, в будущем я получу гражданство и стану россиянином.

Мне очень нравится страна, культура. Я здесь уже четыре сезона. Здесь моя жена, ребёнок. И я чувствую, что всё больше и больше становлюсь частью местной культуры. Получается так, что я провожу в России даже большую часть летнего периода, когда идёт межсезонье. Поэтому да, всё в процессе, — цитирует Роя Legalbet.