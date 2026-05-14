«Эдмонтон» уволил главного тренера Криса Ноблоха — Марк Спектор

«Эдмонтон Ойлерз» уволил главного тренера Криса Ноблоха. Об этом сообщает журналист Sportsnet Марк Спектор на своей странице в социальной сети Х.

«Эдмонтон» уволил Криса Ноблоха. Вчера ночью он был освобождён от занимаемой должности», — написал Спектор.

Отметим, что Ноблох работал с канадским клубом с 2023 года. Два года подряд команда под его руководством выходила в финал Кубка Стэнли, но оба раза проигрывала «Флориде Пантерз».

Напомним, 1 мая «Эдмонтон» проиграл шестой матч серии Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» (2-4) и завершил текущий сезон.

Ранее Крис Ноблох заявил, что капитан команды Коннор Макдэвид ничего не выиграет с канадским клубом.