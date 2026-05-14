Главная Хоккей Новости

«Миннесота» стала первой командой в истории НХЛ по необычному показателю

«Миннесота» стала первой командой в истории НХЛ по необычному показателю
«Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 1-4) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Как сообщает Opta Stats в социальной сети Х, «дикари» — первая команда в истории НХЛ, которая в первом перерыве встречи плей-офф вела со счётом 3:0, но за оставшуюся часть игры нанесла менее 10 бросков по воротам и в итоге уступила.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    

Таким образом, «Миннесота» прекратила участие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Заброшенными шайбами в составе «Уайлд» отметились Маркус Юханссон и Ник Фолиньо (дважды). За «Колорадо» отличились Паркер Келли, Джек Друри, Натан Маккиннон и Бретт Кулак.

Соперником «Эвеланш» в полуфинале плей-офф НХЛ станет победитель серии между «Вегасом» и «Анахаймом» (счёт 3-2 в пользу «Вегаса»).

