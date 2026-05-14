«Миннесота» стала первой командой в истории НХЛ по необычному показателю

«Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 1-4) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Как сообщает Opta Stats в социальной сети Х, «дикари» — первая команда в истории НХЛ, которая в первом перерыве встречи плей-офф вела со счётом 3:0, но за оставшуюся часть игры нанесла менее 10 бросков по воротам и в итоге уступила.

Таким образом, «Миннесота» прекратила участие в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Заброшенными шайбами в составе «Уайлд» отметились Маркус Юханссон и Ник Фолиньо (дважды). За «Колорадо» отличились Паркер Келли, Джек Друри, Натан Маккиннон и Бретт Кулак.

Соперником «Эвеланш» в полуфинале плей-офф НХЛ станет победитель серии между «Вегасом» и «Анахаймом» (счёт 3-2 в пользу «Вегаса»).