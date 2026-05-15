Канадский нападающий «Салавата» прокомментировал подписание нового контракта с клубом

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд рассказал, как проходили переговоры с уфимским клубом о новом соглашении.

— Прежде всего хочу поздравить тебя с подписанием нового контракта. Мог бы рассказать, как проходили переговоры? Было ли тяжело договориться?

— В течение года мой агент поддерживал связь с «Салаватом». Очевидно, это был хороший сезон для меня, и я очень хотел остаться в Уфе. Конечно, был интерес со стороны ряда других клубов, но в конце концов я хотел остаться здесь. Это было моей главной целью, и, к счастью, нам удалось провести хорошие переговоры и прийти к соглашению, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

