Ник Фолиньо — самый возрастной игрок в истории «Миннесоты» с двумя голами в матче плей-офф
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо отметился двумя заброшенными шайбами в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 1-4) и стал самым возрастным игроком в истории клуба, забившим два гола во встрече плей-офф. Об этом сообщает Sportsnet Stats в социальной сети Х.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34 0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03 0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56 1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00 2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27 3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37 4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52
Фолиньо сыграл в этом матче в возрасте 38 лет 194 дней. Отмечается, что для форварда эта игра стала второй за карьеру в плей-офф с двумя заброшенными шайбами. Первый матч состоялся в 2018 году.
В минувшем регулярном чемпионате Фолиньо провёл 17 игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 встреч и 3 (2+1) очка.
