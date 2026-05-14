Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ник Фолиньо — самый возрастной игрок в истории «Миннесоты» с двумя голами в матче плей-офф

Ник Фолиньо — самый возрастной игрок в истории «Миннесоты» с двумя голами в матче плей-офф
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо отметился двумя заброшенными шайбами в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 1-4) и стал самым возрастным игроком в истории клуба, забившим два гола во встрече плей-офф. Об этом сообщает Sportsnet Stats в социальной сети Х.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    

Фолиньо сыграл в этом матче в возрасте 38 лет 194 дней. Отмечается, что для форварда эта игра стала второй за карьеру в плей-офф с двумя заброшенными шайбами. Первый матч состоялся в 2018 году.

В минувшем регулярном чемпионате Фолиньо провёл 17 игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 встреч и 3 (2+1) очка.

Материалы по теме
«Миннесота» стала первой командой в истории НХЛ по необычному показателю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android