Ник Фолиньо — самый возрастной игрок в истории «Миннесоты» с двумя голами в матче плей-офф

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо отметился двумя заброшенными шайбами в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 1-4) и стал самым возрастным игроком в истории клуба, забившим два гола во встрече плей-офф. Об этом сообщает Sportsnet Stats в социальной сети Х.

Фолиньо сыграл в этом матче в возрасте 38 лет 194 дней. Отмечается, что для форварда эта игра стала второй за карьеру в плей-офф с двумя заброшенными шайбами. Первый матч состоялся в 2018 году.

В минувшем регулярном чемпионате Фолиньо провёл 17 игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. В плей-офф на его счету 11 встреч и 3 (2+1) очка.