«В такой ситуации трудно не паниковать». Родуолд — о проблемах «Салавата»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд высказался о проблемах команды на старте сезона-2025/2026.

— К моменту, когда ты заключил контракт с «Салаватом», уже было известно о финансовых сложностях клуба, но тогда команду покинуло только несколько человек. Потом ситуация стала хуже, многие из оставшихся прошлогодних лидеров ушли. Стало ли для тебя шоком то, что тогда происходило?

— В некотором роде. Я подписал контракт, а потом, конечно, читал новости о том, что происходит. Но я был настроен оптимистично. Думаю, это подходящее слово. Было трудно поверить всему, о чём писали, но я просто сохранял оптимизм, верил, что всё наладится. И пытался не думать об этом слишком много.

— К середине октября «Салават» упал на последнее место в КХЛ. Какое настроение тогда царило в команде? О чём вы думали, о чём говорили в раздевалке?

— Очевидно, это было не лучшее начало сезона. Ощущалось разочарование, всегда тяжело начинать сезон таким образом, потому что, когда смотришь вперёд, кажется, что соперников уже нельзя догнать. Но я чувствовал, что мы знаем, что мы хорошая команда. Особой паники не было ни у тренерского штаба, ни у игроков.

В такой ситуации трудно не паниковать, трудно не впадать в уныние и не заниматься самоедством. Но мы хорошо поработали, нашли свою игру, сплотились и вместе поднялись, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.