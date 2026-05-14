ИИХФ представила рейтинг команд на чемпионате мира 2026 года

Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила первый рейтинг сильнейших команд на предстоящем чемпионате мира 2026 года. На первом месте расположилась сборная Канады. Вторую строчку заняла Швейцария, а замыкает тройку национальная команда Финляндии.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Канада.
2. Швейцария.
3. Финляндия.
4. Швеция.
5. США.
6. Чехия.
7. Германия.
8. Словакия.
9. Латвия.
10. Дания.
11. Австрия.
12. Норвегия.
13. Венгрия.
14. Словения.
15. Великобритания.
16. Италия.
Турнир пройдёт в двух швейцарских городах Цюрих и Фрибург с 15 по 31 мая 2026 года. Всего на чемпионате мира 2026 года сыграют 16 команд.