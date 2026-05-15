Бывший форвард «Оттавы» рассказал, расстроился ли, когда Овечкин побил рекорд Гретцки

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» и бывший форвард «Оттавы Сенаторз» Джек Родуолд заявил, что все были рады, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за карьеру.

— У нас в России очень любят Александра Овечкина. Тебе как канадцу не было ли досадно, что великий рекорд твоего соотечественника Уэйна Гретцки был побит неканадцем?

— Нет-нет! Честно говоря, я был очень рад. На мой взгляд, это хорошо, когда бьют рекорды, это двигает хоккей вперёд. Тем более Алекс Овечкин — это тот, за кем я наблюдал с детства, я его большой фанат. Он заслужил побить этот рекорд.

Я не знаю ни одного канадца, который был бы расстроен тем, что неканадец побил рекорд. Мне кажется, все были в восторге от того, что Овечкин побил его, потому что он очень зрелищный игрок и из-за него люди прилипали к экранам долгие годы. Не знаю вообще никого, кто был бы расстроен только потому, что Алекс не из Канады. Все были рады за него, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

