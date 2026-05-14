Черкас: «Локомотиву» будет гораздо сложнее с «Ак Барсом», чем с «Авангардом»

Черкас: «Локомотиву» будет гораздо сложнее с «Ак Барсом», чем с «Авангардом»
Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал итоги первых двух матчей финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Счёт в серии равный — 1-1, первая встреча завершилась победой ярославцев со счётом 3:1, а во второй игре сильнее были казанцы — 5:1.

«Локомотиву» будет гораздо сложнее с «Ак Барсом», чем с «Авангардом». Потому что Казань, несмотря на лидерство по счёту, продолжает активно играть, не даёт раскатываться защитникам «Локомотива», не даёт пространства Радулову и Шалунову, не позволяют им владеть шайбой, тут же идут в столкновение, в отбор. То есть «Ак Барс» играет в таком ключе, что гораздо сложнее для «Локомотива». «Авангард» же уже в третьем периоде начал сушить игру», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

Ярославль по-настоящему живёт хоккеем. Но «Локомотиву» стоит радовать не только игрой
