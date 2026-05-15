«Пойти туда, где больше заплатят, не было главным». Родуолд — о контракте с «Салаватом»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд ответил, что стало для него главным фактором при заключении нового контракта с уфимским клубом.

— Что в итоге для тебя было главным при заключении нового контракта? Срок, сумма, роль в команде или что-то другое?

— Какой-то одной конкретной причины не было. Я думаю, это было сочетание нескольких факторов. Дело было не столько в сроке контракта или деньгах — скорее в тренерском штабе, в одноклубниках, да и моей семье здесь понравилось. Это было главное.

Мне очень понравилось играть за «Салават» в целом — это касается и города, и ребят в команде, и тренерского штаба, и болельщиков. Думаю, всё это, вместе взятое, стало причиной, почему я захотел остаться.

— Я читал коллег из других изданий, и многие не верили, что ты останешься в «Салавате». Мол, какие-то финансовые расхождения. Рад, что ты остался в команде.

— Да, я счастлив, я действительно рад, что подписал новый контракт с «Салаватом». Было несколько других клубов, заинтересованных во мне, но в конце концов главным было пойти не туда, где мне больше заплатят, а туда, где я почувствую себя комфортно, буду счастлив, буду действительно наслаждаться игрой. Вот что было самым главным для меня и моей семьи, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

