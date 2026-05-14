Сборная Швеции назвала имена капитана и альтернативных капитанов на ЧМ-2026

Пресс-служба сборной Швеции в социальной сети Х назвала капитана и альтернативных капитанов команды на чемпионат мира 2026 года.

Капитаном сборной Швеции стал защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Оливер Экман-Ларссон. Альтернативными капитанами были выбраны защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм и нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд.

Экман-Ларссон выступает за взрослую национальную команду с 2010 года. Он является серебряным призёром Олимпиады-2014, двукратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира. Экхольм дебютировал за основную сборную в 2014 году. Он чемпион мира (2018) и обладатель бронзовой медали ЧМ-2014. Рэймонд выступает за взрослую команду с 2023 года. Он дважды становился бронзовым призёром чемпионатов мира (2024, 2025).

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в двух швейцарских городах Цюрих и Фрибург с 15 по 31 мая.

