«Спартак» подписал двухлетний контракт с форвардом Даниилом Гутиком

«Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

«Поздравляем нашего форварда с подписанием нового контракта с клубом — желаем отличной и результативной игры, а также много побед в составе московского «Спартака», — говорится в сообщении красно-белых в телеграм-канаде.

24-летний нападающий пополнил состав команды по ходу сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Даниил провёл 44 матча за «Адмирал» и 21 игру — за «Спартак», набрав суммарно 47 (20+27) очков. В плей-офф на его счету четыре матча и две заброшенные шайбы.