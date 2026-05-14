Сборная России U20 разгромила команду России U18 со счётом 6:0 на Кубке Будущего

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске завершился матч Кубка Будущего между сборной России U20 и командой России U18. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хоккеисты сборной молодёжной России со счётом 6:0.

На девятой минуте нападающий России U20 Михаил Меликов забил первый гол. На 31-й минуте форвард Дмитрий Исаев удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте защитник Максим Моисеев забросил третью шайбу молодёжной сборной России. На 42-й минуте Меликов оформил дубль. На 57-й минуте нападающий Никита Харионов забил пятый гол в ворота России U18. На 58-й минуте Исаев оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:0.

Турнир проходит с 14 по 17 мая в Новосибирске. В Кубке Будущего также принимают участие национальная команда Беларуси U20 и сборная СХЛ.