Сборная России U20 разгромила команду России U18 со счётом 6:0 на Кубке Будущего

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске завершился матч Кубка Будущего между сборной России U20 и командой России U18. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хоккеисты сборной молодёжной России со счётом 6:0.

14 мая 2026, четверг. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
6 : 0
Россия U18
1:0 Меликов (Жаровский, Архипов) – 08:10 (5x5)     2:0 Исаев (Ильин, Штырхунов) – 30:47 (5x5)     3:0 Моисеев (Полтавчук, Жаровский) – 37:23 (5x5)     4:0 Меликов (Жаровский, Полтавчук) – 41:51 (5x4)     5:0 Харионов (Петренко) – 56:13 (5x5)     6:0 Исаев (Ильин, Федосеев) – 57:38 (5x5)    

На девятой минуте нападающий России U20 Михаил Меликов забил первый гол. На 31-й минуте форвард Дмитрий Исаев удвоил преимущество своей команды. На 38-й минуте защитник Максим Моисеев забросил третью шайбу молодёжной сборной России. На 42-й минуте Меликов оформил дубль. На 57-й минуте нападающий Никита Харионов забил пятый гол в ворота России U18. На 58-й минуте Исаев оформил дубль и установил окончательный счёт — 6:0.

Турнир проходит с 14 по 17 мая в Новосибирске. В Кубке Будущего также принимают участие национальная команда Беларуси U20 и сборная СХЛ.

Календарь Кубка Будущего
Турнирная таблица Кубка Будущего
