«Локо» обыграл МХК «Спартак» в первом матче финальной серии Кубка Харламова

Сегодня, 14 мая, в Ярославле завершился первый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в игре, проходившей на стадионе «Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославской команды.
На 26-й минуте защитник «Локо» Леонид Зилев забил первый гол. На 43-й минуте форвард Роман Лутцев удвоил преимущество ярославцев. На 51-й минуте нападающий Арсений Шлюков забросил третью шайбу хозяев. Спустя 28 секунд защитник Ярослав Беляков сократил отставание «Спартака». На 54-й минуте форвард Данил Кочуров забил второй гол красно-белых и установил окончательный счёт — 3:2.
Следующие матчи серии состоятся 16, 18, 20, 22*, 24* и 26* мая.
* если потребуется
- 14 мая 2026
-
18:56
-
18:34
-
18:14
-
18:04
-
17:58
-
17:42
-
17:20
-
16:58
-
16:36
-
16:14
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:19
-
15:00
-
14:44
-
14:20
-
14:15
-
14:08
-
13:55
-
13:44
-
13:30
-
13:18
-
13:05
-
12:53
-
12:40
-
12:29
-
12:15
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:32
-
11:23
-
11:02
-
10:45