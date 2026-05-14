Локо — МХК Спартак, результат первого матча 14 мая 2026 года, счет 3:2, плей-офф МХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Харламова)

«Локо» обыграл МХК «Спартак» в первом матче финальной серии Кубка Харламова
Сегодня, 14 мая, в Ярославле завершился первый матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный «Локо» принимал МХК «Спартак» из Москвы. Победу в игре, проходившей на стадионе «Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославской команды.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
14 мая 2026, четверг. 16:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
3 : 2
МХК Спартак
Москва
1:0 Зилев (Елезов, Эльблаус) – 25:27 (5x5)     2:0 Лутцев – 42:46 (5x5)     3:0 Шлюков – 50:18 (5x5)     3:1 Беляков – 50:46 (5x5)     3:2 Кочуров (Котляров, Дронов) – 53:57 (5x5)    

На 26-й минуте защитник «Локо» Леонид Зилев забил первый гол. На 43-й минуте форвард Роман Лутцев удвоил преимущество ярославцев. На 51-й минуте нападающий Арсений Шлюков забросил третью шайбу хозяев. Спустя 28 секунд защитник Ярослав Беляков сократил отставание «Спартака». На 54-й минуте форвард Данил Кочуров забил второй гол красно-белых и установил окончательный счёт — 3:2.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18, 20, 22*, 24* и 26* мая.

* если потребуется

