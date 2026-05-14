Крис Ноблох уволен с поста главного тренера «Эдмонтон Ойлерз»

«Эдмонтон Ойлерз» уволил главного тренера Криса Ноблоха. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Кто займёт его место, пока неизвестно. Также отмечается, что помощник тренера Марк Стюарт тоже был уволен.

«После тщательного анализа прошедшего сезона мы считаем, что эти изменения необходимы. Мы благодарны Крису и Марку за их вклад в нашу организацию и желаем им всего наилучшего в будущем», — приводит слова генерального менеджера клуба Стэна Боумэна сайт НХЛ.

Ноблох работал с «Эдмонтоном» с 2023 года. Два года подряд команда под его руководством выходила в финал Кубка Стэнли, но оба раза уступала «Флориде Пантерз».

Напомним, 1 мая «Эдмонтон» проиграл шестой матч серии Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» (2-4) и завершил текущий сезон.