Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крис Ноблох уволен с поста главного тренера «Эдмонтон Ойлерз»

Крис Ноблох уволен с поста главного тренера «Эдмонтон Ойлерз»
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» уволил главного тренера Криса Ноблоха. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Кто займёт его место, пока неизвестно. Также отмечается, что помощник тренера Марк Стюарт тоже был уволен.

«После тщательного анализа прошедшего сезона мы считаем, что эти изменения необходимы. Мы благодарны Крису и Марку за их вклад в нашу организацию и желаем им всего наилучшего в будущем», — приводит слова генерального менеджера клуба Стэна Боумэна сайт НХЛ.

Ноблох работал с «Эдмонтоном» с 2023 года. Два года подряд команда под его руководством выходила в финал Кубка Стэнли, но оба раза уступала «Флориде Пантерз».

Напомним, 1 мая «Эдмонтон» проиграл шестой матч серии Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» (2-4) и завершил текущий сезон.

Материалы по теме
«Мы были средней командой». У «Эдмонтона» остался лишь один сезон Макдэвида?
«Мы были средней командой». У «Эдмонтона» остался лишь один сезон Макдэвида?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android