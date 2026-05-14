Форвард «Филадельфии» Гребёнкин выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин получил травму верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба «лётчиков». Срок, на который выбыл хоккеист, не называется.

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний форвард сыграл 55 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-7». В плей-офф сезона-2025/2026 нападающий не провёл ни одной игры.

Гребёнкин был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В марте 2025-го Никита был обменян в «Филадельфию» на Скотта Лоутона и драфт-пики.