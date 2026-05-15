«Не можешь в это поверить». Родуолд назвал игрока НХЛ, который напоминает ему Жаровского

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что в сезоне-2025/2026 больше всего его удивил форвард уфимцев Александр Жаровский.

— В этом сезоне многие молодые ребята проявили себя. Но кто больше всего тебя удивил?

— Жаровский провёл довольно впечатляющий сезон. Если посмотреть на его возраст и на то, на что он способен, это действительно поражает. Это круто.

Знаешь, когда я играл в Финляндии (сезон-2021/2022 Родуолд провёл в финском клубе ТПС. — Прим. «Чемпионата»), за мою команду выступал Юрай Слафковски — ещё один парень, задрафтованный «Монреалем». Мы играли в одном звене, причём ещё до того, как «Канадиенс» выбрали его. Он напоминает мне Жаровского. Сейчас я смотрю, что Юрай делает в плей-офф НХЛ в форме «Монреаля», и играю с другим проспектом «Канадиенс», вижу, насколько он талантлив… Это, пожалуй, впечатляет меня больше всего.

— Мне больше всего запомнилась игра Слафковски на этой и на предыдущей Олимпиадах. Было удивительно, что настолько молодой игрок смог добиться такого успеха на таком крупном турнире всего в… 20 лет, кажется?

— Нет, ему было 18 на Олимпийских играх в Пекине. Мы как раз играли вместе в том сезоне в Финляндии, до того, как его задрафтовали. Он поехал на ту Олимпиаду. На тех Играх не было хоккеистов НХЛ, и всё же Словакия выиграла бронзу, а Слафковски стал лучшим бомбардиром турнира.

Да даже на последних Олимпийских играх в Италии он забивал важные голы и приносил пользу своей сборной. Так что это напомнило мне, насколько хорош Слафковски был в 18 лет. Ты при этом играешь с Жаровским, когда тому всего 18-19, и видишь, насколько впечатляющие вещи он делает. Ты просто не можешь в это поверить. Особенно когда тебе 32 (смеётся), — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Читайте полное интервью с Джеком Родуолдом на «Чемпионате»:

