Щитов: после счёта во второй игре с «Ак Барсом» «Локомотив» будет злой

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» (1-1).

«Перед первым матчем у «Локомотива» был меньше игровой простой. Это могло сказаться. В финале встречаются две очень хорошие и равные команды, но у ярославцев больше кубкового опыта. В первой встрече они играли здорово, забили два быстрых гола во втором периоде, одержали победу. Во втором матче накопилась эмоциональная усталость, потому что была тяжёлая серия с «Авангардом». Прилично добавил и «Ак Барс». Они нашли ключи к обороне «Локомотива», действовали более агрессивно и раскованно. Но дальше им тоже будет тяжело.

Тем интереснее будет серия. После счёта во второй игре «Локомотив» будет злой. 1:5 — это холодный душ для команды. Сейчас они переключатся, будет совершенно другая игра. Невозможно предсказать результат этой серии. Она очень интересная, а обилие голов радует», — приводит слова Щитова «Советский спорт».

Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется

