Генеральный менеджер «Торонто» высказался о ситуации с Остоном Мэттьюсом

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Остона Мэттьюса. Ранее сообщалось, что американец не уверен в том, хочет ли оставаться в канадском клубе.

«Остон – опытный хоккеист мирового класса. Думаю, он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть какие-либо конкурирующие интересы. Думаю, дело в том, чтобы прийти к единому мнению.

Для меня было важно хорошо разобраться в нашей внутренней структуре. Я хотел убедиться, что у нас есть вся возможная информация, чтобы мы смогли провести качественный разговор, когда сядем за стол переговоров», – приводит слова Чайки TSN.