Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Торонто» высказался о ситуации с Остоном Мэттьюсом

Генеральный менеджер «Торонто» высказался о ситуации с Остоном Мэттьюсом
Комментарии

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Остона Мэттьюса. Ранее сообщалось, что американец не уверен в том, хочет ли оставаться в канадском клубе.

«Остон – опытный хоккеист мирового класса. Думаю, он хочет понимать видение и стратегию на будущее. Не думаю, что есть какие-либо конкурирующие интересы. Думаю, дело в том, чтобы прийти к единому мнению.

Для меня было важно хорошо разобраться в нашей внутренней структуре. Я хотел убедиться, что у нас есть вся возможная информация, чтобы мы смогли провести качественный разговор, когда сядем за стол переговоров», – приводит слова Чайки TSN.

Материалы по теме
Мэттьюс не уверен в будущем в «Торонто», несмотря на победу в драфт-лотерее НХЛ — ESPN
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android