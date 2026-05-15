«Известнейшее имя, имя поколения». Джек Родуолд высказался о Евгении Кузнецове

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что форвард Евгений Кузнецов один из самых известных хоккеистов, с которым он играл.

— В России Кузнецов считается одним из самых талантливых игроков своего поколения. Кузя — самый мастеровитый хоккеист, с которым тебе удалось поиграть?
— Думаю, его можно было бы поставить на вершину этого списка. Я играю уже очень давно, выступал со многими хорошими игроками. Но, пожалуй, Кузи можно было бы поставить на первое место, потому что он один из самых техничных хоккеистов. В России это известнейшее имя, имя поколения, все его знают.

Учитывая то, что он сделал за свою карьеру, учитывая завоевание Кубка Стэнли и огромное количество матчей в НХЛ, я могу с уверенностью сказать, что он один из самых известных, если не самый известный игрок, с которым я играл, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Читайте полное интервью с Джеком Родуолдом на «Чемпионате»:
