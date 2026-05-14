«Будет семь матчей, я уверен». Черкас — о финальной серии Кубка Гагарина

Бывший тренер СКА Сергей Черкас выразил мнение, что финальная серия Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (1-1) будет долгой.

«По моим впечатлениям, серия будет долгой – из семи матчей. На сегодняшний день мне показалось, что «Локомотив» подустал и физически, и психологически. Всё-таки они сыграли семь встреч, совершили камбэк. Да, эмоционального подъёма хватило на первый матч, но во втором инициативу перехватил «Ак Барс». Отдать предпочтение кому-то сложно, но что будет семь встреч, я уверен», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется