Илья Протас высказался о своём дебюте за «Вашингтон»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Протас прокомментировал свой дебют в Национальной хоккейной лиге.

«Мой дебют получился очень запоминающимся, начиная от круга новичка, первой смены с Александром Михайловичем Овечкиным, игры в одном звене с братом [Алексеем Протасом] и Томом Уилсоном и важной победы и до первого результативного балла.

Поначалу немножко волновался, понадобилась пара смен, чтобы войти в игру, но со временем с каждой сменой чувствовал себя более уверенным. Хотел бы поблагодарить белорусских болельщиков за слова поддержки и приятные сообщения. Ещё раз большое спасибо», — сказал Протас на видео betera_by в социальных сетях.

