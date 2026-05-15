Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский хоккеист ответил, какие стереотипы разрушились, когда он переехал в Россию

Канадский хоккеист ответил, какие стереотипы разрушились, когда он переехал в Россию
Комментарии

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что приехал в Россию около пяти лет назад без каких-либо предубеждений.

— Какие стереотипы разрушились, когда ты переехал в Россию?
— Хм… Даже не знаю. Я же впервые приехал в Россию почти пять лет назад. Оглядываясь назад, я понимаю, что даже особо ничего не знал о России. Как канадец могу сказать, что есть множество стереотипов о моей стране, что Канада и Россия похожи. Все думают, что в России холодно, и при этом все думают, что в Канаде так же холодно. Но в Канаде не настолько холодно (смеётся).

Есть ещё стереотипы о русской еде, например, про борщ и всё такое… хотя борщ действительно очень вкусный (улыбается).

Так что не было никаких крупных стереотипов, о которых я действительно думал до того, как приехал сюда. Я просто поехал в Россию без предубеждений, готовый ко всему, и, как видишь, спустя пять лет я остаюсь здесь и подписываю новый контракт, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Читайте полное интервью с Джеком Родуолдом на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Не знаю ни одного канадца, которого расстроил рекорд Овечкина». Яркий легионер «Салавата»
Эксклюзив
«Не знаю ни одного канадца, которого расстроил рекорд Овечкина». Яркий легионер «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android