Канадский хоккеист ответил, какие стереотипы разрушились, когда он переехал в Россию

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд заявил, что приехал в Россию около пяти лет назад без каких-либо предубеждений.

— Какие стереотипы разрушились, когда ты переехал в Россию?

— Хм… Даже не знаю. Я же впервые приехал в Россию почти пять лет назад. Оглядываясь назад, я понимаю, что даже особо ничего не знал о России. Как канадец могу сказать, что есть множество стереотипов о моей стране, что Канада и Россия похожи. Все думают, что в России холодно, и при этом все думают, что в Канаде так же холодно. Но в Канаде не настолько холодно (смеётся).

Есть ещё стереотипы о русской еде, например, про борщ и всё такое… хотя борщ действительно очень вкусный (улыбается).

Так что не было никаких крупных стереотипов, о которых я действительно думал до того, как приехал сюда. Я просто поехал в Россию без предубеждений, готовый ко всему, и, как видишь, спустя пять лет я остаюсь здесь и подписываю новый контракт, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

