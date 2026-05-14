«Бостон» продлил контракт с нападающим Лукасом Райхелем на один год

«Бостон Брюинз» официально объявил о подписании контракта с нападающим Лукасом Райхелем. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 950 тыс. в рамках потолка зарплат НХЛ.

Форвард перешёл в «Бостон» 6 марта этого года из «Ванкувер Кэнакс» в обмен на выбор в шестом раунде драфта 2026 года. 23-летний игрок провёл 29 матчей в НХЛ за «Бостон», «Ванкувер» и «Чикаго Блэкхоукс» в сезоне-2025/2026, заработав 8 (3+5) очков.

Всего на счету Райхеля 198 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 62 (23+39) очка. Он также сыграл 148 встреч в АХЛ за команды «Провиденс», «Эбботсфорд» и «Рокфорд», набрав 135 (49+86) очков. Лукас был выбран «Чикаго» в первом раунде под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2020 года.