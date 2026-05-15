Канадский игрок объяснил, за счёт чего «Салават» может побороться за Кубок Гагарина — 2027

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд ответил, в чём должна стать сильнее команда, чтобы побороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

— В чём, на твой взгляд, «Салават» должен стать сильнее, чтобы в следующем сезоне побороться за Кубок Гагарина?

— Я думаю, нам просто нужно отталкиваться от того фундамента, который был заложен в этом сезоне. Я уже сказал о том, насколько важную роль играли молодые ребята. Так что нужно, чтобы они сделали ещё один шаг вперёд в следующем сезоне, это даст нам необходимый толчок в правильном направлении. То же касается ребят, которые продлят контракты.

Нам нужно правильно начать сезон, войти в хороший ритм с самого начала, не ожидая 12 матчей, чтобы найти свою игру. Но, учитывая результаты, которых мы добились благодаря молодым ребятам в этом году, если они сделают ещё один шаг вперёд, то мы окажемся в положении, позволяющем бороться за Кубок Гагарина. А я надеюсь, что все эти парни сделают шаг вперёд. Они будут усердно тренироваться в межсезонье, ведь они голодны — до бо́льшего количества возможностей, до бо́льшего количества игрового времени, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

