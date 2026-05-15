Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский игрок объяснил, за счёт чего «Салават» может побороться за Кубок Гагарина — 2027

Канадский игрок объяснил, за счёт чего «Салават» может побороться за Кубок Гагарина — 2027
Комментарии

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родуолд ответил, в чём должна стать сильнее команда, чтобы побороться за Кубок Гагарина в следующем сезоне.

— В чём, на твой взгляд, «Салават» должен стать сильнее, чтобы в следующем сезоне побороться за Кубок Гагарина?
— Я думаю, нам просто нужно отталкиваться от того фундамента, который был заложен в этом сезоне. Я уже сказал о том, насколько важную роль играли молодые ребята. Так что нужно, чтобы они сделали ещё один шаг вперёд в следующем сезоне, это даст нам необходимый толчок в правильном направлении. То же касается ребят, которые продлят контракты.

Нам нужно правильно начать сезон, войти в хороший ритм с самого начала, не ожидая 12 матчей, чтобы найти свою игру. Но, учитывая результаты, которых мы добились благодаря молодым ребятам в этом году, если они сделают ещё один шаг вперёд, то мы окажемся в положении, позволяющем бороться за Кубок Гагарина. А я надеюсь, что все эти парни сделают шаг вперёд. Они будут усердно тренироваться в межсезонье, ведь они голодны — до бо́льшего количества возможностей, до бо́льшего количества игрового времени, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Читайте полное интервью с Джеком Родуолдом на «Чемпионате»:
Материалы по теме
«Не знаю ни одного канадца, которого расстроил рекорд Овечкина». Яркий легионер «Салавата»
Эксклюзив
«Не знаю ни одного канадца, которого расстроил рекорд Овечкина». Яркий легионер «Салавата»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android