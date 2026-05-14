Защитник ЦСКА Рой: нынешний «Локомотив» – это команда, которую выстроил Никитин
Защитник ЦСКА Джереми Рой высказался о финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (1-1).

– Следишь за финальной серией Кубка Гагарина?
– Конечно! В финале играют две отличные команды. Серия точно будет очень интересной.

«Локо» выиграл Кубок в прошлом году. Нынешний «Локомотив» – это команда, которую выстроил Никитин. Конечно, сейчас они могут играть немного по-другому. Но всё равно это команда, которую построил наш тренер.

– А как тебе полуфинал «Авангарда» и «Локомотива»?
– Это было какое-то сумасшествие. 20 секунд… «Авангард» уже думал, что дело сделано. Но потом этот камбэк… Смотреть за этим было просто потрясающе. Плей-офф – это лучшее время в любом виде спорта. Смотреть за такими событиями – одно удовольствие, – приводит слова Роя Legalbet.

В прошлом сезоне «Локомотив» под руководством Игоря Никитина стал обладателем Кубка Гагарина. В межсезонье специалист покинул пост главного тренера ярославского клуба и вернулся в ЦСКА. «Локомотив» возглавил Боб Хартли.

