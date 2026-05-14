«Вегас» отказал «Эдмонтону» в переговорах с бывшим главным тренером Кэссиди — Sportsnet

«Эдмонтон Ойлерз» не получил разрешения от «Вегас Голден Найтс» на переговоры с бывшим главным тренером команды Брюсом Кэссиди. Об этом сообщает Sportsnet.

«Голден Найтс» уволили канадского специалиста в конце марта, назначив вместо него Джона Тортореллу. При этом контракт Кэссиди с клубом из Невады остаётся в силе до конца ранее оговорённого срока.

В этом сезоне «Ойлерз» под руководством Криса Ноблоха проиграли «Анахайм Дакс» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. Сегодня, 14 мая, стало известно, что «Эдмонтон» уволил главного тренера и его помощника Марка Стюарта.

«Вегас» вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ, где ведёт в серии с «Анахаймом» со счётом 3-2.

