Экс-нападающий «Оттавы» рассказал, сможет ли Жаровский закрепиться в основе «Монреаля»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» и бывший форвард «Оттавы Сенаторз» Джек Родуолд ответил, может ли форвард Александр Жаровский стать игроком основы «Монреаль Канадиенс».

— Жаровского очень ждут в «Монреале». Как думаешь, может ли он стать железным игроком основы «Канадиенс»?

— Я думаю, да. На мой взгляд, он определённо сможет заиграть в НХЛ. Но у него остаётся ещё один год для развития в этой лиге. Думаю, прямо сейчас КХЛ очень хорошее место для него.

Знаешь, «Канадиенс» сейчас очень интересная команда, за которой увлекательно наблюдать. У «Монреаля» много очень молодых хоккеистов, с которыми заключены долгосрочные контракты, и они строят действительно очень сильную команду. Думаю, Жаровский сможет хорошо себя проявить и впишется в команду, сможет закрепиться в составе. И за «Канадиенс» будет очень интересно наблюдать, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

19-летний Жаровский был выбран «Монреалем» во втором раунде под общим 34-м номером на драфте НХЛ 2025 года.

