Российский нападающий Роман Канцеров подписал трёхлетний контракт новичка с «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее 21-летний форвард расторг контракт с магнитогорским «Металлургом».

Канцеров выступал за «Металлург» с 2023 года. В составе магнитогорского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ Роман стал лучшим снайпером, забросив 36 шайб в 63 матчах. В плей-офф форвард провёл 15 игр, в которых набрал 8 (4+4) очков. «Металлург» проиграл в полуфинальной серии Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Канцеров был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.