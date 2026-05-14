Сушинский — о финале Кубка Гагарина: шансы 50 на 50, определённого фаворита нет

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о финальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» (1-1).

«Шансы 50 на 50, определённого фаворита нет. Очень красивая серия, много обсуждений, боевая игра, много моментов, и это очень интересно смотреть: живо, красиво. Но серия только началась, поэтому, прежде чем вешать ярлыки «одна из лучших серий за последние годы», нужно подождать, а потом уже это обсудить», – приводит слова Сушинского «Советский спорт».

Третий матч серии пройдёт 15 мая в Казани. Следующие игры серии состоятся 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется