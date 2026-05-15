Экс-форвард «Оттавы» ответил, хочет ли он, чтобы Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» и бывший форвард «Оттавы Сенаторз» Джек Родуолд высказался о будущем российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

— У Ови подходит к концу контракт, он ещё не определился с будущим. Ты хотел бы, чтобы он подписал новый контракт и поиграл ещё годик-два?

— Да, конечно. Но что бы там ни было, это будет его решение.

Ови — захватывающий игрок, он приводит в восторг всю НХЛ. Кажется, он близок к общему рекорду Гретцки по голам. Если захочет остаться и попытаться побить и этот рекорд, за этим будет интересно понаблюдать. Но думаю, он примет правильное решение. Когда Овечкин поймёт, что пришла пора уходить, он это сделает. Но не мне решать, — сказал Родуолд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

