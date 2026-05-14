Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Полтапов: хочу играть здесь, поэтому в сторону НХЛ пока не смотрю

Нападающий ЦСКА Полтапов: хочу играть здесь, поэтому в сторону НХЛ пока не смотрю
Комментарии

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал, что пока не рассматривает возможность отправиться в НХЛ. Форвард была выбран «Баффало Сэйбрз» на драфте 2021 года. Срок соглашения игрока с армейцами рассчитан до 31 мая 2027 года.

– Следите за НХЛ?
– Только результаты матчей смотрю.

– А за тем, как играет «Баффало»? Удивляют их результаты в этом сезоне?
– «Баффало» меня радует, слежу за их успехами, но чтобы сидеть и разбирать игру или каждый матч смотреть, такого нет. Очень удивлён их результатами, в плей-офф попали, во второй раунд прошли, какой-то нонсенс.

– Летом вас в лагерь развития не звали?
– Нет, а зачем мне туда ездить? Если честно, этого немного не понимаю. У меня своя подготовка, свои требования.

– Сразу после драфта вы рассказывали, что с вами связывались из отдела по развитию игроков. Сейчас поддерживаете общение с представителями команды?
– Да так же, интересуются, спрашивают что-то, поздравляют, когда делаешь результативные действия. Просто общаемся.

– Не зазывают ещё приехать?
– Да они же понимают, что у меня контракт. У меня есть свои обязательства здесь, и я пока что хочу играть здесь, поэтому в сторону НХЛ пока не смотрю.

– Не смущает, что русских в «Баффало» сейчас нет?
– Да нет, не смущает совсем, – приводит слова Полтапова Sport24.

Материалы по теме
Зак Бенсон принёс победу «Баффало» над «Монреалем» в свой день рождения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android