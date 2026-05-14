В «Лос-Анджелесе» обсуждают проведение матча на пляже в Калифорнии — источник

«Лос-Анджелес Кингз» обсуждает с властями Санта-Моники (США, штат Калифорния) проведение матча на открытой арене у пляжа. Об этом сообщает портал Mayors Manor.

По данным источника, рассматривается вариант строительства временного катка и трибун на парковке у пирса рядом с колесом обозрения. Вместимость площадки может составить около 10 тыс. зрителей.

В текущем сезоне «Лос-Анджелес» выбыл из плей-офф НХЛ, проиграв в первом круге «Колорадо Эвеланш» со счётом 0-4 в серии. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Кингз» заняли восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 90 очков.